Kim Clijsters: "Mijn split ga je toch wat minder vaak zien"

In 2020 is het uitkijken naar de comeback van Kim Clijsters. "Het idee is begin vorig jaar in Australië ontstaan", vertelt de 36-jarige tennisster in een uitgebreid interview. "Afhankelijk van mijn lichaam ga ik nog 2, 3 of 4 jaar spelen", laat Clijsters noteren in de Britse krant The Telegraph.

"Zal erachter moeten komen hoe ik matchen verteer"

Over enkele weken maakt Kim Clijsters haar langverwachte rentree op het tennisterrein. In maart wil ze haar nieuwe carrière beginnen op het toernooi van Monterrey in Mexico. "Misschien win ik geen wedstrijd, maar ik zal alleszins mijn uiterste best doen", opent Clijsters met de glimlach in The Telegraph. Ondertussen is de 4-voudige grandslamwinnares 36 en mama van 3 kinderen: Jada (11), Jack (6) en Blake (3). "Het wordt sowieso anders dan vroeger. Veel toernooien ga ik niet spelen, ik ga ze uitkiezen met het oog op de kinderen en hun school." "Afhankelijk van mijn lichaam wil ik nog 2, 3 of 4 jaar tennissen", geeft Clijsters mee. "Ik zal erachter moeten komen hoe ik de matchen verteer en hoeveel tijd ik nodig heb om te recupereren tussen de toernooien. Ik heb er veel ervaring mee, maar dit wordt toch weer iets nieuws."



"Jada zei dat ik weer moest gaan tennissen"

Het kriebelde al langer bij Kim Clijsters. Begin vorig jaar in Australië kon ze niet meer aan de verleiding weerstaan. "Ik speelde het veteranentoernooi en genoot met volle teugen van het tennis", weet ze nog goed. "Ik was toen 35 en dacht: "Roger (Federer, red), Venus en Serena (Williams, red) spelen nog, waarom zou ik het niet proberen?"" "De jaren voordien had ik er ook wel eens aan gedacht, maar toen kwam ik thuis en had ik het te druk met de kinderen. Na Australië ben ik toch op mijn coach afgestapt. Ik heb hem gevraagd of het mogelijk was na 3 kinderen op mijn leeftijd. Zo is het stilletjes beginnen te groeien." Dochterlief Jada trok mama uiteindelijk over de streep. Clijsters: "Zij was het die me zei: "Mama, je moet weer het tennisterrein op."" "Jada heeft veel respect voor Venus (die dit jaar 40 wordt, red). Toen ik een keer aan het opwarmen was, zei ze: "Mama, je lijkt wel 10 jaar ouder dan Venus." Echt? Dankjewel, Jada!" "Ik heb het Venus verteld en zij moest er goed mee lachen. En ik had mijn motivatie beet."

Jada zei dat ik 10 jaar ouder leek dan Venus Williams. Dankjewel! Kim Clijsters

"Ik leid graag een normaal leven"

Kim Clijsters heeft de voorbije maanden veel leuke berichten gekregen. "Ik was echt overweldigd door het enthousiasme. Mensen klampten me vast om me te vertellen hoe blij ze wel waren", zegt ze in The Telegraph. "Het enige waar ik mee zat, is of ik wel in de spotlights wil staan met mijn gezin. Toen ik mijn comeback bekendmaakte, doken er camera's op aan de schoolpoort. "Hopelijk waait dat snel over", dacht ik, want ik wil vooral weer tennissen. En dan liefst op een hoog niveau." "Als ik thuis ben, ben ik graag thuis. Interviews of televisieoptredens zijn dan niet mijn ding. Ik leid graag een normaal leven."

Kim Clijsters en haar gezin.

"Iedereen hield zijn adem in voor mijn spreidstand"

Kim Clijsters staat bekend voor haar atletische en energieke speelstijl. Haar spreidstand was jarenlang een handelsmerk. "Die ga je niet meer zo vaak zien", denkt ze. "Enkele weken terug deed ik hem nog eens op stage in Tenerife. Ik had het helemaal niet gepland. Eerst hield iedereen zijn adem in, daarna begonnen we te lachen." Clijsters beseft dat ze voor een zware opdracht staat. "Ik weet nog dat ik Naomi Osaka vorig jaar ballen zag slaan. "Zo hard", dacht ik toen." "Ik kijk ernaar uit om tegenover zulke spelers te staan. Het wordt een uitdaging", besluit Clijsters, die over twee maanden haar comeback maakt in Mexico.



De legendarische split van Kim Clijsters.