Ibrahimovic-gekte barst los in Milaan: "Dit is mijn thuis"

Ibrahimovic kondigde op 27/12 zijn terugkeer naar AC Milan aan op Twitter. Hij voetbalde in het verleden al twee seizoenen voor de Italiaanse topclub en pakte in 2011 de titel.

Na achtereenvolgens PSG, Manchester United en LA Galaxy, begint hij nu aan zijn tweede passage bij Milan. De 38-jarige Zweedse doelpuntenmachine moet Milan weghalen van de 11e plaats.

De voetbalgekke Italiaanse fans verwachten veel van de diepe spits. Hij werd bij zijn terugkeer opgewacht door tientallen supporters.

In een filmpje op de sociale media van AC Milan vertelde de aanvaller blij te zijn dat hij opnieuw in Milaan is. "Ik weet nog hoe ik hier vele jaren geleden op dezelfde plaats toekwam. Ik ben blij dat ik terug ben", zei Ibrahimovic.

"Ik heb altijd gezegd dat dit mijn thuis is en nu ben ik eindelijk terug. Ik heb voor andere ploegen gespeeld maar nu ben ik weer hier en alleen dat telt. Ik kijk ernaar uit om de supporters te zien in San Siro en het stadion weer te laten springen van plezier."