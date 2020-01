"Dankzij briljante ideeën van David Stern kon NBA de wereld veroveren"

Voormalig NBA-baas David Stern is op 1 januari overleden. Sterns aandeel in de explosieve groei van de NBA de voorbije 30 jaar kan moeilijk overschat worden. Voormalig NBA-commentator Eric Goens schetst de erfenis van Stern. "Zijn grootste verdienste is het individualiseren van de sport", vertelt Goens aan Sporza.

"Stern kreeg altijd zijn zin"

"David Stern was iemand die twee tegenstrijdige talenten verenigde: hij was een geboren diplomaat, maar toch een bikkelharde onderhandelaar. Die combinatie heeft ervoor gezorgd dat hij de NBA uit de as heeft doen verrijzen", vertelt Eric Goens. "Stern was een briljante man, die zich vanuit zijn positie als advocaat opwerkte tot NBA-baas. Hij werkte aanvankelijk voor het advocatenkantoor van de NBA en iedereen had daar al in de mot dat hij een meesteronderhandelaar was die altijd zijn zin kreeg." Goens behoorde tot de eerste lichting buitenlandse commentatoren en ontmoette Stern verschillende keren. "Die man had onwaarschijnlijk veel macht, al behield hij toch altijd een soort charme. Ik stond dan tegenover de hoogste in rang, maar hij gedroeg zich steeds heel normaal, zonder protocol. Hij begreep toen al heel goed dat er een veel beter spectrum was dan alleen maar dan Amerikaanse markt. Elk interview dat we wilden, kregen we meteen."

"Supersterren zijn nu dragers van de NBA"

Onder leiding van Stern onderging de NBA een metamorfose. "In de jaren 80 hing de NBA aan elkaar van bankroeten en andere schandalen. Niemand wilde het zien. Misschien wel zijn grootste verdienste is het individualiseren van die sport. Dat heeft miljarden opgebracht", weet Goens. "In zijn beginjaren was de NBA een "team league". Maar onder Stern werd de rivaliteit tussen de LA Lakers en de Boston Celtics plots Magic Johnson versus Larry Bird. De spelers werden supersterren en zijn de dragers van de NBA geworden." "Of het gewoon geluk was? Goeie spelers zijn van alle tijden. Een Julius Erving zou nu ook een superster zijn, maar in zijn tijd was er geen basis. Je kunt de beste van allemaal zijn, als je in een kleine competitie speelt zal niemand je opmerken. Door marketing heeft David Stern ervoor gezorgd dat Michael Jordan Michael Jordan kon worden. Dankzij de briljante ideeën van Stern kon de NBA de wereld veroveren."

Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird en Magic Johnson.

"Champions League geïnspireerd door NBA"