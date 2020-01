48-jarige Rebellin heeft nog geen nieuw team: "Ik zal sowieso blijven koersen"

Na 27 profseizoenen wil Davide Rebellin nog geen afscheid nemen van het wielerpeloton. De ervaren Italiaan had vorig jaar nochtans aangekondigd dat hij bezig was aan zijn laatste profseizoen. Maar op zijn 48e acht hij de tijd nog niet rijp om zijn fiets aan de haak te hangen.

Rebellin, die prof werd in 1992, werd in verschillende media al gelinkt aan een team uit Cambodja. "Maar daar is niets van aan", vertelt de 48-jarige wielrenner in La Gazzetta dello Sport. "Ik heb niet getekend bij die ploeg en dat zal ook niet gebeuren."

"Ik ben wel een paar andere oplossingen naast elkaar aan het leggen. Ik hoop dat ik over enkele dagen mijn krabbel zet bij een ploeg. Ik reken er in elk geval op dat ik zal blijven koersen."

Rebellin won in zijn lang uitgesponnen carrière 3 keer de Waalse Pijl (in 2004, 2007 en 2009), 1 keer Luik-Bastenaken-Luik (2004), de Clasica San Sebastian (1997), de Amstel Gold Race (2004), de Ronde van Zwitserland (1997), Tirreno-Adriatico (2001) en Parijs-Nice (2008).