De nieuwe speelkameraadjes van MVDP: "Er zal meer naar ons gekeken worden"

Sinds gisteren is er een streep getrokken onder Corendon-Circus. Bij opvolger Alpecin-Fenix is Mathieu van der Poel uiteraard het uithangbord, maar de Nederlander krijgt in 2020 een stevigere selectie rond zich. Wie zijn zijn (nieuwe) ploegmakkers?

"De evolutie van Mathieu dwingt ons om snel stappen te zetten"

Morgen doet Alpecin-Fenix de plannen voor 2020 uit de doeken, maar manager Philip Roodhooft verklapte gisteren op de veldrit in Baal al dat het budget van de ploeg is aangedikt. "De evolutie van Mathieu dwingt ons om snel stappen te zetten", zei hij gisteren. "We moeten nu opnieuw een stap zetten. We zijn er ons van bewust dat Mathieu andere renners rond zich nodig zal hebben dan het afgelopen seizoen." Ook Van der Poel zelf beseft dat hij niet meer anoniem door het peloton zal kunnen koersen. "Het is belangrijk om te bevestigen. Er zal misschien iets meer naar ons gekeken worden dit voorjaar en dus hadden we iets meer budget nodig om grotere namen te kunnen aantrekken."

Sterke basis van 2019

Corendon-Circus was in 2019 al een van de revelaties. Uiteraard was Mathieu van der Poel dé grote man in de procontinentale formatie, maar er was ook vorig jaar al meer dan alleen maar de Nederlandse alleskunner. Tim Merlier snelde in Gent naar de Belgische driekleur, Gianni Vermeersch ontpopte zich tot een betrouwbare knecht in het Vlaamse voorjaar, Dries De Bondt pikte zelf met onder meer Halle-Ingooigem en de Memorial Van Steenbergen zijn graantje mee, Jimmy Janssens stak zijn neus aan het venster met veel aanvalswerk en enkele ereplaatsen en ook Roy Jans vond zijn snelle benen terug.

Dries De Bondt heeft een vruchtbaar 2019 achter de rug.

Belgen met een missie

Die harde kern blijft aan boord, maar is nog gevoelig versterkt. Enkele Belgen krijgen bij Alpecin-Fenix een kans om zichzelf weer op de kaart te zetten.

Louis Vervaeke zet na twee magere jaren bij Sunweb een stapje terug en hoopt zijn beloftevolle jonge benen weer te ontdekken.

Ook Floris De Tier heeft de WorldTour verlaten: voor de 27-jarige klimmer was na drie seizoenen geen plaats meer bij Jumbo-Visma.

Met Senne Leysen en vader Bart als ploegleider werd er nog wat extra Belgisch bloed in de ploeg gepompt.

Breekt Louis Vervaeke bij zijn nieuwe ploeg door?

Snelle Italianen

Volgens Radio Peloton liepen bij de broers Roodhooft bijzonder veel sollicitaties binnen en uiteindelijk werd afgeklokt op een selectie van 27 renners. Met Sacha Modolo en Kristian Sbaragli werd ook Italiaans aangekocht. Het duo is ervaren en heeft ook een palmares: Modolo is tweevoudig ritwinnaar van de Giro in 2015, Sbaragli won in datzelfde jaar een etappe in de Vuelta. Het is ook uitkijken of Petr Vakoc weer kan aanknopen met zijn veelbelovende prestaties van enkele jaren geleden. De Tsjech won in 2016 de Brabantse Pijl, maar 2018 viel volledig in het water na een zware val op stage in Zuid-Afrika. Vakoc heeft de ploeg van Patrick Lefevere verlaten en kan Mathieu van der Poel misschien mee aan nieuwe zeges helpen.

Vakoc won de Brabantse Pijl in 2016.

Gaze klopte Van der Poel al eens

Mathieu van der Poel is van alle markten thuis en ook zijn team blijft drie disciplines combineren. De transfer van Samuel Gaze moet mee in het mountainbike-luik geplaatst worden. De Nieuw-Zeelander werd in 2016 en 2017 wereldkampioen cross country bij de beloften. Hij won in 2018 ook de Wereldbeker-manche bij de elite in Stellenbosch. Grootmeester Nino Schurter werd daar 2e, Mathieu van der Poel eindigde toen 4e in Zuid-Afrika. Eind vorig jaar was Gaze stagiair bij Deceuninck-Quick Step.