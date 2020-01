Vermaelen wint in nagelnieuw olympisch stadion de Japanse Beker

Na een wat trage start van zijn Japanse carrière was Thomas Vermaelen met Vissel Kobe de voorbije weken helemaal onder stoom gekomen. In de finale tegen Kashima Antlers maakte Vermaelen deel uit van de ervaren ruggengraat, met ook nog Andres Iniesta en Lukas Podolski.

Toch waren het niet de buitenlandse sterren die voor het verschil zorgden in het nieuwe stadion in Tokio, dat in de zomer het zenuwcentrum wordt van de Olympische Spelen. Eerst verschalke Inukai zijn eigen doelman, daarna maakte Fujimoto er nog voor de rust 2-0 van. Vermaelen slaagde erin de nul te houden, waardoor de eerste bekerzege ooit voor Vissel Kobe niet meer in gevaar kwam.

In de 92e minuut mocht David Villa nog van de bank komen en zo op het veld zijn officiële afscheid van het voetbal vieren. De aanvaller won in zijn carrière alle belangrijke prijzen: het WK en EK, de Champions League en alle mogelijke clubtrofeeën in Spanje.

Ook het palmares van Vermaelen werd nog wat indrukwekkend, want Kobe is de 4e club waarmee hij een beker wist te winnen. Bij Barcelona en Arsenal kwam hij niet in actie in de finales, bij de 2 bekerzeges van Ajax was hij er wel telkens bij.