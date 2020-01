Nieuwe truitjes in het veld vanaf vandaag: hoe herken je welke renner?

Hermans en Van Kessel naar Tormans

Sven Nys en zijn Telenet-Baloise spelen met Quinten Hermans en Corné van Kessel twee oude getrouwen kwijt. Hermans en Van Kessel rijden voor het nieuwe Tormans Cyclo Cross Team. Als je vindt dat de truitjes sterk op die van Wanty-Gobert (straks: Circus-Wanty Gobert) lijken, dan is dat geen toeval. Tormans is immers een veldritvariant van de ploeg van Hilaire Van der Schueren.

Team Van der Poel verandert van naam en uiterlijk

Mathieu van der Poel zal in Baal nog altijd in zijn regenboogtrui aan de start verschijnen, maar op zijn borst zal niet langer Corendon-Circus prijken. De ploeg, met ook nog zijn broer David en bij de vrouwen Ceylin Alvarado, wordt vanaf 1 januari gesponsord door Alpecin-Fenix. Ook op de weg zal de ploeg onder deze naam door het leven gaan, maar de nieuwe truitjes worden dus voor het eerst geshowd in het veld.

Officieel wordt de ploeg pas vrijdag voorgesteld, maar Ceylin Alvarado had in Baal de eer om voor het eerst in de nieuwe truitjes op te duiken.