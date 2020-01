Noor Lundvik verrast met winst in Garmisch-Partenkirchen

De wereldbekerwedstrijd in Garmisch-Partenkirchen is traditioneel de tweede halte van het Vierschansentoernooi. Na zijn dominantie vorig jaar en zijn zege van enkele dagen geleden in Oberstdorf kon Ryoyu Kobayashi de eerste schansspringer worden met 6 zeges op rij in het Vierschansentoernooi. De Japanner kon geen geschiedenis schrijven: hij moest in Garmisch-Partenkirchen vrede nemen met de 4e plaats.

De overwinning was verrassend voor de jonge Noor Marius Lindvik. Die evenaarde met zijn eerste sprong het schansrecord van Simon Amann door 143,5 meter ver te springen. Met een tweede sprong van 136 meter pakte hij vervolgens de overwinning. Voor de 21-jarige Lindvik was het zijn allereerste zege in een wereldbekermanche.