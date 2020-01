Rockets genadeloos voor Nuggets, Doncic met Dallas onderuit in slotfase

De Houston Rockets hebben de Denver Nuggets teruggefloten in hun jacht op de LA Lakers, de leiders in de Western Conference. Denver had 9 van zijn laatste 10 duels gewonnen, maar Houston is al jaren geen aangename plaats voor de Nuggets. Bij de rust stond Denver al 17 punten in het krijt.

Ook in de 2e helft was er weinig beterschap. De Nuggets slaagden er niet in om Harden aan banden te leggen, iets wat in de vorige confrontatie wel goed was gelukt. Bovendien was ook Hardens wing man Russell Westbrook goed bij schot. Samen waren ze goed voor 63 van de 130 punten van de Rockets (35 voor Harden en 28 voor Westbrook).