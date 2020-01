David Stern, de man die de NBA groot maakte, is overleden

David Stern lag al een drietal weken in het ziekenhuis, nadat hij medio december in elkaar gezakt was op restaurant. De 77-jarige Amerikaan overleed woensdag aan de gevolgen van de hersenbloeding die hem toen getroffen had.

Stern was tussen 1984 en 2014 NBA Commissioner, de sterke man van de NBA. Onder zijn bewind groeide de aandacht voor het Amerikaanse basketbal exponentieel. Mede dankzij Stern werden spelers als Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan wereldsterren, vooral na hun deelname aan de Olympische Spelen in 1992.

Onder Stern werd de NBA ook uitgebreid tot 30 clubs en stegen de spelerslonen naar ongekende hoogten. Waar het gemiddelde salaris in 1984 zo'n 250.000 dollar bedroeg, was dat in 2014 al opgelopen tot 5 miljoen dollar. In 1997 had Stern ook een hand in de oprichting van de WNBA, de NBA voor vrouwen.

"In zijn 30 jaar als Commissioner heeft David Stern van de NBA een modern en globaal product gemaakt. Hij heeft de NBA tot bij miljarden mensen gebracht. David is een van de meest invloedrijke zakenleiders van zijn generatie. Elk lid van de NBA-familie profiteert nu van zijn visie. Ik druk mijn medeleven uit aan zijn gezin en zijn familie", zegt huidig NBA Commissioner Adam Silver.