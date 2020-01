Chelsea lijdt 120 miljoen euro verlies: "Maar wel financiële stabiliteit"

Chelsea draaide in 2018-2019 een omzet van 523 miljoen euro, een lichte stijging. Toch werd een stevig verlies genoteerd, met 118 miljoen euro. Dat heeft voor een groot deel te maken met dure aankopen als Kepa Arrizabalaga, Christian Pulisic, Mateo Kovacic en Jorginho en het ontslag van coach Sarri. Bovendien ontbraken de extra inkomsten van de Champions League.

Sinds juni wist Chelsea wel nog onder meer Eden Hazard te verkopen voor een kleine 100 miljoen euro en kon het overwinteren in de Champions League. De uitgaven van de Londense club bleven ook beperkt, omdat Chelsea wegens de Financial Fair Play een transferverbod kreeg opgelegd. "We zijn momenteel dan ook goed geplaatst om zowel succesvol te zijn op het veld als financieel stabiel te zijn de komende jaren."