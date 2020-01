Rijdt Alvarado WK bij beloften of toch bij de profs? "Het kriebelt wel"

Ceylin Alvarado (21) beleefde een klein jaar geleden misschien wel de grootste ontgoocheling uit haar sportcarrière, toen ze op het WK veldrijden voor beloften als topfavoriete naast het goud greep. Dat zou ze dit jaar in Dübendorf willen rechtzetten.

Maar blijft de Nederlandse kannibaal bij haar voornemen om niet deel te nemen bij de profs? "Het kriebelt wel om bij de profs te rijden", geeft Alvarado toe. "Maar de keuze staat al vast en die zal toch blijven."

Iets meer twijfel horen we bij haar ploegleider Christoph Roodhooft, die ooit al meemaakte hoe Mathieu van der Poel aan de vooravond van het WK in Tabor plots besliste toch bij de profs te rijden in plaats van bij de beloften. "Dit is inderdaad een lastige beslissing."

"Ik kan begrijpen dat het niet simpel is om bij deze beslissing te blijven. Maar niet veranderen lijkt mij nu het eenvodigste. Dit is haar laatste kans bij de beloften en meedoen bij de beloften zou het makkelijker maken om haar leidersplaats in de Wereldbeker te verdedigen."