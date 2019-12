Red Flames op bezoek in Benin: "Voetbal betekent veel voor meisjes hier"

De Red Flames zetten zich al enkele jaren in voor Plan International België. De organisatie streeft wereldwijd naar gelijka kansen en rechten voor meisjes en hongens. Janice Cayman en Julie Biesmans, de twee meters van het project, brachten dit jaar hun kerstvakantie door in Benin. Daar gingen ze meisjesvoetbalprojecten bezoeken.

Tijdens de rondreis trapten de Red Flames ook vaak een balletje met een aantal voetbalsters. Ze gingen ook naar wedstrijd kijken. "Voetbal heeft voor ons een verschil

gemaakt in ons leven, maar hier is dat nog ingrijpender. Het betekent veel voor deze meisjes", vertelden Cayman en Biesmans.

“Als profspeler is het niet altijd even makkelijk om tijd vrij te maken, maar deze reis zal voor ons een onvergetelijk moment in onze carrière blijven. Als we in deze kerst- en

nieuwjaarperiode een ding wensen voor 2020 dan zijn het meer Belgische Plan-ouders want de hulp via Plan Internationaal maakt echt een verschil.”