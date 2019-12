Bouchikhi wint in Soest, Kenianen domineren Sylvestercross Sao Paulo

Op 31 december staan er naar goede gewoonte een aantal hardloopwedstrijden op het programma. Onze landgenoot Soufiane Bouchikhi mocht zijn handen in de lucht werpen in de Sylvestercross in Soest. Hij was sneller dan een andere Belg, Dame Tasama. In de wereldbekende San Silvestercorrida in Sao Paulo gingen de zeges naar de Kenianen Kibiwott Kandie en Brigid Kosgei.