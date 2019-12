Van der Poel: "Benen deden meer pijn na Brabantse Pijl dan na de Amstel"

In de Brabantse Pijl klopte Mathieu van der Poel in een elitegroepje Julian Alaphilippe, Tim Wellens en Michael Matthews.

Wat niet in beeld was in de Amstel: "We reden mooi rond"

Maar vooral Van der Poels knotsgekke comeback in de Amstel Gold Race zal de mensen bijblijven. "Ik ben toen op 20 kilometer van de streep in de tegenaanval gegaan", doet Van der Poel zijn verhaal van de wedstrijd.

"De eerste renner die ik toen bijhaalde, was Bjorg Lambrecht, die net voor mij was weggereden. We reden samen goed naar boven op de Bemelerberg. Later kwam ook nog De Marchi aansluiten. Uiteindelijk dikte ons groepje aan tot een man of 6."

"Op het stuk na de Bemelerberg, wat niet goed in beeld was gebracht, heeft ons groepje echt voorbeeldig rondgereden. Het was pas toen de camera's weer op onze groep gericht waren, dat ik op kop reed."

De rest is wielergeschiedenis. "Ik reed eigenlijk voor een top 10-plaats. Met Kwiatkowski had ik een mikpunt: "Als ik hem opraap, kan ik nog een plek hoger eindigen", dacht ik."

"In de voorlaatste bocht geloofde ik in een podiumplek. En toen ik in de laatste bocht voor het eerst Alaphililippe en Fuglsang zag rijden, dacht ik: "Die gaan er wel aan." Want wij reden veel sneller dan zij."