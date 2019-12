Van Anderlecht-jonkie tot sterspeler, "maar mooiste momenten waren met Jordan"

Als 16-jarige speelde Lukaku al voor Anderlecht en de Rode Duivels. "Daarna mocht ik naar de club waar ik als kind voor supporterde. Bij Chelsea heb ik heel veel geleerd van mijn medespelers. Ik wil ook West Bromwich bedanken. Zij gaven een 19-jarige de kans om te spelen en om zijn droom waar te maken: scoren in de Premier League."

"Ik ben Everton heel veel verschuldigd. Het is een fantastische club. En dan Manchester United. Een grote club, met fantastische medewerkers en fans. De club heeft me mentaal sterker gemaakt. Mensen praten vaak slecht maar ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat ik niets dan liefde heb voor de mensen bij United."

"Andere hoogtepunten waren de grote toernooien spelen met de Rode Duivels. Voor je land spelen en scoren is ongelooflijk. Nu speel ik bij Inter en dat is een eer. Het was een van de clubs waar ik van droomde."

"Maar de allermooiste momenten van de afgelopen 10 jaar waren de momenten die ik kon delen met mijn broer Jordan. Mijn grootste fan en mijn grootste criticaster. Niets dan liefde. Ook de geboorte van mijn zoontje was een hoogtepunt. Maar daar zal ik geen foto's van delen. Dat is persoonlijk."