Van Emden: "Roglic en Dumoulin kan ik aan tegen de klok, maar Van Aert niet"

Wout van Aert schitterde het voorbije seizoen tegen de klok. Hij klopte niet alleen Remco Evenepoel en Yves Lampaert op het BK tijdrijden, maar blies ook iedereen weg in de tijdrit van het Critérium du Dauphiné.

Met Tony Martin had Wout van Aert al een meervoudig wereldkampioen tijdrijden in de ploeg. Nieuwkomer Tom Dumoulin was de beste tijdrijder ter wereld in 2017.

Jos van Emden, zelf uitstekend tegen de klok, analyseerde in de podcast De Rode Lantaarn de tijdrijders binnen Jumbo-Visma. "Tony Martin is vooral een diesel. Roglic komt het best tot zijn recht in een tijdrit met veel klimwerk", zegt Van Emden.

"Op mijn parcours (10 à 15 km vlak) kan ik Roglic, Dumoulin en Martin aan in een tijdrit. Maar Wout van Aert niet. Hij is echt te sterk."