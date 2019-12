Grootste renner uit het wielerpeloton stopt met koersen

Conor Dunne viel niet enkel op door zijn lengte (2m04), maar ook door zijn aanvalswerk. Op het WK had hij de laatste jaren een abonnement op de lange vlucht.

Maar op 27-jarige leeftijd houdt de Ier het al voor bekeken. Dunne kreeg geen contractverlenging bij Israel Cycling Academy en focust zich op een nieuwe uitdaging.

"Het wielrennen was een onvergetelijk avontuur", schrijft Dunne op Instagram. "Het is moeilijk om een punt te zetten achter iets dat me zo gemotiveerd heeft. Maar ik voelde dat dit het juiste moment was. Ik zal mijn energie in een nieuwe uitdaging steken."

De Ierse titel op de weg in 2018 is de enige profzege die Dunne boekte als profrenner. Hij reed ook 1 keer de Giro en de Vuelta uit.