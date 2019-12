Eden Hazard slooft zich uit in de fitness van Real: "Hasta pronto!"

Eind november werd Eden Hazard tijdens het Champions League-duel tegen PSG van het veld gedragen. Onderzoek toonde aan dat de aanvaller een breukje in zijn rechterenkel had opgelopen. De kans dat hij in 2019 nog in actie zou komen, was dan ook miniem.

Maar Hazard stoomt zich alvast klaar in de fitness om in 2020 paraat te staan. Bij zijn transfer naar Spanje kreeg de Rode Duivel nog kritiek omdat hij met wat overtollige kilo's aankwam in Madrid, maar nu demonstreert hij zijn werkethiek.

Real Madrid hoopt weer te kunnen rekenen op Hazard voor de Supercup tegen Valencia op 8 januari, maar dat lijkt een onmogelijke opdracht. De Rode Duivel kon nog geen groepstraining afwerken. Maar op social media stelt Hazard de fans gerust: "See you soon! Hasta pronto!"