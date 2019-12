Oude bekende Dennis van Wijk moet KV Oostende redden

De laatste match van het jaar werd ook de laatste match van Ingebrigtsen op de bank van KV Oostende. De club moest zo na enkele maanden al opnieuw op zoek naar een coach. KVO kwam in zijn zoektocht uit bij de 57-jarige Dennis van Wijk. Er is een mondelinge overeenkomst tot het einde van het seizoen.

Voor Van Wijk wordt het zijn derde periode aan het roer bij KVO. Hij was er meer dan 20 jaar geleden al, van 1996 tot 1998, en ook in 2007 was hij er aan de slag. "KVo heeft me op de kaart gezet als trainer. Met een klein budget lukte het toch om te promoveren naar eerste klasse. Dat is nog altijd een van de mooiste herinneringen uit mijn carrière."

Dit keer krijgt Van Wijk een heel andere taak: KV Oostende in eerste klasse houden. De club staat 14e en heeft een voorsprong van 7 punten op rode lantaarn Cercle Brugge. “Mijn laatste job als trainer dateert van vorig jaar bij KV Mechelen, maar het ik ben het Belgisch voetbal op de voet blijven volgen. Ik zag KVO in verscheidene matchen aan het werk en de club heeft zeker kwaliteit. Alleen kwam het er soms te weinig uit."

"Maandag begin ik eraan en vanaf volgende week woensdag zullen we dan een week lang hard werken tijdens onze winterstage in Spanje. W moeten er meteen staan tegen Waasland-Beveren.”