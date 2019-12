Cercle-doelman Van Damme vecht 2e keer tegen kanker: "In 2020 weer voetballen"

"Maar ik geef nooit op. In het begin probeerde ik nog fit te blijven, maar na een tijd lukt dat niet meer omdat je afgemat bent door de behandelingen. Daar is niet veel aan te doen. Gewoon rusten en hopen dat het snel voorbijgaat."

"Ik had gedacht dat het nooit zou terugkomen", zegt hij. "Ik had er zelfs nooit bij stilgestaan. Maar mijn wereld stortte voor de tweede keer in. En nu kwamen ze met een stevige sloophamer langs. Ik heb diep gezeten. Het was zwaarder dan de vorige keer."

Na 2 jaar en 5 maanden tegen leukemie te hebben gevochten, werd Van Damme in januari officieel genezen verklaard. Maar luttele maanden later begon een nieuwe lijdensweg: de Cercle-doelman herviel.

"Hopelijk volgend jaar weer tussen de palen"

In het najaar kreeg Van Damme toch nog goed nieuws. Er was een geschikte stamceldonor gevonden en de transplantatie sloeg aan. "Dat is een heel grote stap in de goede richting. Ik hoop dat het zo blijft. Ik voel me ook elke week beter worden. Ik kan langzaam ook weer wat sporten en dat voelt heel goed."

"Ik wil realistisch blijven, maar ik hoop in februari weer naar Cercle te gaan. Dit seizoen hangt ervan af hoe snel ik revalideer, maar ik hoop volgend jaar zeker weer tussen de palen te staan."

Cercle Brugge heeft ondertussen wel de rode lantaarn in handen. "We staan 6 punten achter met nog 9 matchen te gaan", zegt Van Damme. "Eén keer winnen en het kan snel gaan. Ik ben ervan overtuigd dat het Cercle nog zal lukken."