VIDEO: Spaanse veldrijder tilt fiets boven zijn hoofd voor juichende fans

Sinds de Wereldbeker in Namen vertoeft Mario Junquera San Millan in België. Op de Citadel van Namen eindigde hij 41e. In Zolder werd San Millan 50e, in Loenhout 35e en in Diegem gisteren 34e.

De 22-jarige veldrijder is afkomstig uit de Spaanse stad Gijon, in Asturië. In 2018 veroverde San Millan nog zilver op het Spaanse kampioenschap veldrijden voor beloften.