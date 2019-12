Regi Van Acker moet Dender uit gevarenzone loodsen in 1e Amateur

Van Acker wipte vorig seizoen met Deinze kampioen Club Brugge uit de beker, maar kon de promotieambities niet waarmaken. Exit Van Acker in Deinze. De 64-jarige trainer keek enkele maanden toe, maar gaat nu in zee met Dender, dat in de gevarenzone is beland.

Dender verwelkomt Van Acker als "een vat vol ervaring": "Hij is een kenner van onze reeks. De oplettende supporter weet dat Regi ook al in ons stadion te vinden was om matchen te volgen."

"Voor Deinze was hij ook nog aan de slag bij onder meer Dessel Sport, Aalst, Hamme, Hoogstraten,... In een verder verleden was hij als proftrainer nog aan de slag bij Antwerp, Lierse en Bregenz in Oostenrijk."