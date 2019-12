Red Flame Justine Vanhaevermaet maakt toptransfer in Noorwegen

Vanhaevermaet is een aanvallende middenvelder. Sinds januari speelde ze in Noorwegen. Daarvoor was ze actief in de Bundesliga in Duitsland bij Sand, dat haar bij Anderlecht weghaalde. In België speelde ze nog voor Lierse en Sinaai Girls.

Vanhaevermaet kijkt uit naar haar periode bij Kvinner, dat in de Champions League nog tegen Anderlecht voetbalde. "Ik heb nog nooit Champions League gespeeld, dat is iets waar ik naar uitkijk. Op persoonlijk vlak wil ik mezelf blijven ontwikkelen door samen te werken met iemand als Hege Riise. Ik kan nog veel van haar leren." Riise is de 50-jarige coach van Kvinner. Ze werd met Noorwegen olympisch, wereld- en Europees kampioen.