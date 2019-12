Eli Iserbyt sluit relletje af: "Excuses voor insinuaties naar Sweeck"

Eli Iserbyt botste gisteren in de Superprestige alleen op alweer een outstanding Mathieu van der Poel, maar in zijn interview na de cross liet hij tussen de lijnen door verstaan dat hij niet helemaal tevreden was over zijn ploegmaat Laurens Sweeck. Zat er een haar in de boter binnen het team?

Ploegleider Gianni Meersman zei aan onze collega's van VTM dat hij het verhaal opgeklopt vond door de media en dat meteen na de wedstrijd alles is uitgepraat.

Iserbyt retweette vanavond de tweet van sporza_koers over de reactie van Meersman en voegde daar nog een duidelijke verontschuldiging aan toe: "Verder bied ik ook mijn excuses aan voor insinuaties tijdens het interview na de cross @LaurensSweeck. Helemaal niet gepast!"

Waarna hij nog in 1 zinnetje benadrukte dat het team op 1 lijn zit: "Schrijf Pauwels Sauzen-Bingoal maar op voor het BK in Antwerpen." Dat is op 12 januari. Case closed.