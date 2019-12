Pauline Ferrand-Prévot wil voltijds crossen: "Cant zal in vorm zijn op WK"

5 wereldtitels in het mountainbiken, 1 wereldtitel in het veld en 1 wereldtitel op de weg. Pauline Ferrand-Prévot is een fenomeen in het vrouwenwielrennen.

De 27-jarige Française maakte enkele dagen geleden bekend dat ze het wegwielrennen voorlopig voor bekeken houdt. Meer tijd dus om zich naast het mountainbiken te focussen op het veldrijden. "Volgend jaar wil ik een volledig seizoen in het veld rijden", zegt Ferrand-Prévot.

"Dit seizoen was het plan was om pas begin januari mijn eerste veldrit te rijden. Maar toen ik zag dat het cross was in Diegem, heb ik mijn coach gevraagd om al vroeger aan mijn seizoen te beginnen."

Ferrand-Prévot eindigde gisteren in Diegem uiteindelijk 18e. "Mijn conditie is al vrij goed. Maar ik wil pas in topconditie zijn op het WK in Dübendorf."

Op dat WK houdt ze zeker rekening met Sanne Cant. "Het is mooi dat een jonge generatie nu het mooie weer maakt. Maar tegen het einde van het seizoen zal Sanne Cant ook wel in vorm zijn. Het zal een mooie strijd zijn op het WK."