Nieuwe doelman voor Barça? Suarez keept sterk in afscheidsduel Forlan

Diego Forlan (40) , ex-aanvaller van onder meer Manchester United, Inter en Atletico Madrid, kondigde eerder dit jaar zijn afscheid aan en dat verdiende een galawedstrijd. Onder anderen Luis Suarez, Juan Roman Riquelme en Javier Zanetti werden opgetrommeld voor een afscheidsduel in Montevideo.

Suarez speelde in de eerste helft op zijn vertrouwde positie voorin - goed voor twee assists - maar gooide het op het einde over een andere boeg. De Uruguayaanse spits trok de keepershandschoenen aan en toonde zich een verdienstelijke doelman. Uiteindelijk moest hij één goal toestaan in het 6-6-gelijkspel.

Een definitief afscheid van het voetbal is het nog niet voor Forlan. De Uruguayaan begon twee weken geleden aan zijn eerste avontuur als hoofdcoach bij de Uruguayaanse grootmacht Penarol.