Ex-Club-spits Castillo mist penalty en grijpt naast Mexicaanse titel

Met Guillermo Ochoa (ex-Standard) in doel en Nicolas Castillo (ex-Club Brugge) stonden 2 oude bekenden op het veld voor Club America.

In de heenmatch was Monterrey te sterk met 1-2. Gisterenavond won Club America met dezelfde score de terugmatch. Nadat er geen goals waren gevallen in de verlengingen, moesten strafschoppen beslissen over de Mexicaanse titel.

De Nederlander Vincent Janssen (ex-Tottenham) trapte de eerste penalty binnen. Nicolas Castillo mikte de bal in de linkerhoek, maar de doelman bracht redding. Club America was meteen op achtervolgen aangewezen. Het kon die achterstand niet meer goedmaken en verloor met 2-4 in de strafschoppen.

Voor Monterrey is het de 5e kampioenenviering, na titels in 1986, 2003, 2009 en 2010. In mei won Monterrey nog de Amerikaanse Champions League. 12 dagen geleden klopte Liverpool Monterrey in de halve finales van het WK voor clubs.