Geen 5e eindzege voor Merckx in Kersttoernooi Zundert

Onze landgenoot Eddy Merckx is er niet in geslaagd het Kersttoernooi driebanden voor de 5e keer in zijn carrière te winnen. In Zundert, in Nederland, was thuisspeler Dick Jaspers in de finale met 6-5 net iets beter. Merckx won het toernooi van Zundert in 2003, 2007, 2009 en 2016.