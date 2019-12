De Duitser Daniel Deusser heeft voor de tweede keer in zijn carrière de wereldbekerjumping in Mechelen gewonnen. En dat is een beetje voor eigen volk, want Deusser is de schoonzoon van de betreurde Eric Wauters. De familie Wauters organiseert de Kerstjumping. Met Wilm Vermeir, Olivier Philippaerts en Jos Verlooy reden 3 Belgen de barrage, Vermeir eindigde 3e.