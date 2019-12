LA Lakers draaien weer op volle toeren dankzij 9.000e assist LeBron James

De Lakers hebben vakkundig een einde gemaakt aan hun dipje in de NBA: tegen Portland knoopten ze zaterdag weer aan met de overwinning, tegen Dallas verstevigden ze hun leidersplaats in de Western Conference met een 108-95-overwinning.

Anthony Davis was de uitblinker met 23 punten en 9 rebounds, maar ook LeBron James deed zijn duit in het zakje met een double-double (13 punten, 12 assists). De viervoudige MVP is zo de negende speler in de NBA-geschiedenis die de kaap van 9.000 assists rondt. Bij de Mavericks gooide Luka Doncic 19 punten door de korf.

New Orleans, voorlaatste in de Western Conference, verraste Houston. De Rockets, vierde in het Westen, moesten het zonder de geblesseerden James Harden en Russell Westbrook stellen en gingen met 127-112 onderuit. Denver was met 120-115 te sterk voor Sacramento. De Nuggets staan op de tweede plaats in de Western Conference.

In het Oosten verloor titelverdediger Toronto Raptors nipt van Oklahoma City met 97-98. Met de vlot scorende Shai Gilgeous-Alexander (32 punten) en Chris Paul (25 punten) werden de Raptors net opzij geschoven.