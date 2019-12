Kerstactie Pro League: truitje van Haroun brengt meeste op

Hans Vanaken (4.150 euro) en Simon Mignolet (3.600 euro) van Club Brugge zijn een mooie tweede en derde. Vincent Kompany, teruggekeerd naar Anderlecht, is met 3.100 euro de vierde op de opbrengstlijst van de shirts.

Op speeldag 20 in 1B (21 december) en op speeldag 21 van 1A (26, 27 december) droegen alle spelers shirts met het logo van Younited Belgium. Die werden te koop aangeboden.

De spelers en supporters van Younited Belgium zijn experten in het dagelijkse overleven. Zij strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Met de campagne “My Team, My home” zet Younited Belgium in op het gevoel dat zo typisch is aan een club: het gevoel ergens bij te horen, “thuis” te zijn.

In 1B was de veiling vrijdag afgelopen. De Oostenrijker Raphael Holzhauser van Beerschot leverde 500 euro op, Siemen Voet van Roeselare (bekend als de vriend van turnster Nina Derwael) kwam uit op 400 euro.



