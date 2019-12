Van der Schueren: "Sven Nys is misschien reden waarom ik nu veldritteam heb"

Gisteren waren Quinten Hermans en Corné van Kessel voor het laatst te bewonderen in het shirt van Telenet Baloise Lions.

Beide veldrijders komen vanaf 1 januari uit voor het veldritteam van Circus-Wanty Gobert. "Het is een lastige periode geweest", vertelde Hilaire Van der Schueren gisteren in Diegem.

"We moesten mobilhomes, kledij en fietsen aanschaffen. Sven Nys is misschien wel de oorzaak van alles. Hij vertelde me afgelopen zomer in Vive le Vélo dat ik Quinten Hermans moest aantrekken."

"Ik had Quinten zien rijden op de weg en hij deed dat heel goed. Bovendien hadden we al de intentie om iets te doen in het veldrijden. Ik heb Quinten snel gebeld en nog tijdens de Tour zijn we samengekomen met zijn manager Hans van Kasteren. Daar is de basis gelegd."

"We zijn wel nog op zoek naar vrouwelijke veldrijders. We willen een volwaardige crossploeg, met vrouwen, mannen en beloften. Ik ben ook nog op zoek naar iemand met veel kennis van het veldrijden. Ik heb al met veel mensen gesproken, ook met Niels Albert."