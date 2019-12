Eindejaarsgeschenk voor Laurence Roos: individueel dressuurticket voor Tokio

Al maanden wist België dat het geen dressuurteam naar de Olympische Spelen zou mogen sturen. Laurence Roos maakte individueel wel nog kans, maar dan moest ze haar beste prestatie neerzetten in Mechelen. In de Grand Prix ging het goed, maar in de Freestyle liep het fout met Fil Rouge en moest ze opgeven.

De CDI-W in Mechelen was de laatste kwalificatiewedstrijd die een land een team- of

individuele plaats op de Olympische Spelen van Tokio kon opleveren, als laatste wedstrijd voor de deadline van 31 december 2019.

Omdat Brazilië en Zuid-Afrika allebei niet in staat bleken om de Minimum Eligibility Requirement (MER) voor gekwalificeerde teams te behalen, zijn er 2 slots opengesteld voor teams. Deze plaatsen werden ingenomen door Frankrijk en Oostenrijk.

Hierdoor wordt Laurence Roos de beste atlete uit een niet-geselecteerd land op de olympische ranking van de Internationale Ruitersportfederatie (FEI), wat een individueel ticket voor België oplevert. Als Roos en haar paard in orde blijven, mogen zij naar Tokio. Anders mag ons land iemand anders sturen.

De Belgische bond benadrukt wel dat de info onder voorbehoud is van bevestiging door de FEI na de kerstvakantie.