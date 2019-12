Eden Hazard is voor het 3e jaar op een rij Devil of the Year

Fans konden de voorbije dagen op de website van de bond stemmen voor hun favoriete Rode Duivel. Alle spelers die de voorbije twaalf maanden tot de selectie van bondscoach Roberto Martinez behoorden, kwamen in aanmerking.

De Duivels plaatsten zich met een perfect rapport van 30 punten uit 10 wedstrijden voor het komende EK. Met 5 doelpunten en 7 assists (in 8 partijen) eiste Hazard meermaals een hoofdrol op.

Bij de vrouwen werd Tine De Caigny verkozen tot Flame of the Year. De 22-jarige De Caigny maakte in de 4 EK-kwalificatiewedstrijden al 7 goals, waarvan 5 in de 6-0-zege tegen Litouwen. De speelster van RSC Anderlecht trof ook telkens een keer raak in de 2 duels tegen Kroatië.