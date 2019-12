Beckham kiest voor Diego Alonso als eerste trainer van zijn club Inter Miami

In 2014 kondigde David Beckham aan dat hij een MLS-team wou oprichten in Miami. In 2020, 6 jaar later, is het eindelijk zover: dan debuteert Inter Miami als profclub en dat meteen op het hoogste niveau.

De Uruguayaan Diego Alonso is nu aangesteld als coach van Beckhams club. Alonso pakte de voorbije jaren enkele belangrijke prijzen. Zo won hij met de Mexicaanse clubs Pachuca (in 2017) en Monterrey (in 2019) de CONCACAF Champions League, het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubs in Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika. Hij was de eerste trainer die dat voor elkaar kreeg met 2 verschillende clubs.

Inter Miami bereidt zich momenteel volop voor op het spelen van zijn eerste seizoen in de MLS. In maart zal het zijn allereerste competitiewedstrijd afwerken . Een eigen stadion heeft de club voorlopig nog niet, dat zal pas vanaf 2022 in orde zijn.