Cocommentator Ludo Philippaerts leeft mee met zoon Olivier in Mechelen: "Doeme!"

Olivier Philippaerts had zijn zinnen gezet op een zege voor eigen volk. Zijn vader leefde mee in de eerste omloop en klapte luid mee op het ritme van de muziek. In de barrage was hij voorzichtiger en gespannen: "Ho... ho... ho." Toen een balk viel, kon hij een vloek niet onderdrukken.

Achteraf gaf Philippaerts een reactie aan Stefaan Lammens, ex-Sporza, nu Belgische bond: "Ik geef graag cocommentaar. En als je geen emoties toont, heeft het publiek thuis daar weinig aan. Ik denk dat de mensen genoten hebben."

Uiteindelijk moest Olivier Philippaerts vrede nemen met de zesde plaats. De Duitser Daniel Deusser won.