VIDEO: James vermijdt Lakers-blamage van 5e verlies op rij, Doncic alweer top

LeBron James heeft last van zijn lies, Anthony Davis sukkelt wat met zijn knie. Maar dat hield de twee op bezoek bij Portland niet tegen. LeBron wou per se spelen om een 5e nederlaag op een rij te vermijden. En hij was in vorm met een double-double (21 punten, 16 assists). Voeg daarbij de 20 punten en 9 rebounds van Davis en de 24 punten van Kyle Kuzma en de negatieve spiraal was gebroken.

De Lakers zullen echter niet veel tijd hebben om hiervan te genieten, want vandaag/zondag staat Dallas alweer op het menu.

Bij de Mavericks werkte Luka Doncic zijn tweede match na zijn blessure af. En na de 24 punten, 10 rebounds en 8 assists en de zege tegen San Antonio deed de jonge Sloveen nog beter bij de Golden State Warriors. Met 31 punten, 12 rebounds en 15 assists blijft hij de triple-doubles sinds het begin van het seizoen opstapelen, het is zijn 9e al. Resultaat: 121-141.

Dallas verbeterde onderweg het ploegrecord van 24 driepunters, maar 3 stuks verwijderd van het NBA-record.