NBA-primeur: 3 broers staan tegelijkertijd op het parket

Het gebeurde in New Orleans Pelicans-Indiana Pacers. Jrue begon in de basis bij New Orleans, Aaron bij Indiana. Toen Justin in het eerste quarter inviel bij de bezoekers, was de primeur een feit.

De thuisploeg haalde het overtuigend met 120-98. Jrue had met 20 punten een groot aandeel in de winst, al deed Aaron met 25 punten beter. Justin (ex-Aalstar) kwam niet op het scorebord, hij hield het bij 1 rebound.

Winnende broer Jrue: "Ik denk wel dat we alle drie een potje kunnen basketballen. Ik wil gewoon dat zij het goed doen, maar ik ben blij dat ik gewonnen heb." Na de match wisselden ze hun truitjes uit.