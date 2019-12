Corendon-Circus prikkelt kopman Mathieu van der Poel met een opmerkelijke challenge. Er is de opvallende statistiek dat de Nederlander nog nooit verloor in Diegem. Hij won er in 2009 als U17 en sindsdien altijd. In 2010 ontbrak hij. Wij zetten alle overwinningsfoto's op een rijtje.