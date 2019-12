David Moyes keert terug als coach bij West Ham United

Voor David Moyes wordt het zijn tweede ambtstermijn bij West Ham. In het seizoen 2017-2018 was hij al bij de club aan de slag, met hetzelfde doel als nu: het team in de Premier League houden.

Dat lukte Moyes, maar toch kreeg hij destijds geen nieuw contract. Nu mag de Schotse coach opnieuw aan de slag in Londen.

West Ham United staat momenteel 17e, net boven de degradatieplaatsen. Op nieuwjaarsdag opent Moyes 2020 met een match tegen lotgenoot en nummer 16 Bournemouth.

Lees ook: Manuel Pellegrini haalt de jaarwisseling net niet bij West Ham United