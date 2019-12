Andy Murray moet Australian Open laten schieten door liesblessure

De organisatie van de Australian Open (20 januari-2 februari) was maar wat trots dat het kon uitpakken met de comeback van 2 voormalige tenniskampioenen. Kim Clijsters (36) besliste totaal onverwacht om in 2020 haar rentree te maken, maar enkele weken geleden raakte bekend dat een knieblessure roet in het eten gooide.



En gisteravond laat volgde ook de afzegging van Murray. Zijn manager Matt Gentry maakte bekend dat de Schot nog niet hersteld is van een liesblessure die hij vorige maand opliep in het Daviscup-duel tegen Spanje. "Het geneest niet zo snel als gehoopt."

De Australian Open vorig jaar was voorlopig het laatste grandslamtoernooi van Murray. Meteen erna liet hij een heupprothese plaatsen en waren er twijfels of hij nog op het hoogste niveau kon tennissen. Maar die twijfels konden de vuilbak in. Murray won in oktober in Antwerpen zijn eerste ATP-toernooi sinds 2017.

De voormalige nummer 1 viel na zijn heupoperatie ver terug op de ranking, maar is ondertussen weer 125e. De Australian Open staat nog niet op zijn palmares. Hij was wel 5 keer finalist in Melbourne (2010, 2011, 2013, 2015, 2016).