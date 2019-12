Wat stond er op het spiekbriefje van Vercauteren voor Kompany?

Kompany laat briefje met tactische richtlijnen rondslingeren

Hoedt scoort net na affluiten mooie openingstreffer

"Als Anderlecht zo speelt, verdienen ze Play-off I niet." Antwerp-verdediger Wesley Hoedt was na het scoreloze gelijkspel tegen Anderlecht niet te spreken over de paars-witte aanpak. Nochtans had de Nederlander wel nog gescoord, helaas voor hem met een gefrustreerde trap na het laatste fluitsignaal.