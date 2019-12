IN BEELD: De schansspringers vliegen weer het nieuwe jaar in

Weer 4 op 4 voor Kobayashi?

Het Vierschansentoernooi speelt zich eerst in Duitsland af (morgen in Oberstdorf en woensdag in Garmisch-Partenkirchen) en daarna in Oostenrijk (zaterdag 4 januari in Innsbruck en maandag 6 januari in Bischofshofen). Vorig jaar vloog Ryoyu Kobayashi op eenzame hoogte. De 23-jarige Japanner won alle wedstrijden van het toernooi.

Vandaag warmde Kobayashi op met een 4e plaats in de kwalificaties in Oberstdorf. Zijn oudere broer Junshiro werd 2e, de Oostenrijkse topper Stefan Kraft was de beste.