Gullegem pakt uit met Wout van Aert én Mathieu van der Poel

Na zijn akelige val in de Ronde van Frankrijk vorige zomer heeft Wout van Aert gisteren eindelijk nog eens een veldrit kunnen afwerken. In de modder van Loenhout ploegde de voormalige wereldkampioen meteen naar een 5e plaats.

Volgende zaterdag rijdt Van Aert zijn 2e wedstrijd van het veldritseizoen. In West-Vlaanderen staat hij aan de start van de piepjonge Cyclocross Gullegem.

De veldrit bestaat nog maar enkele jaren, maar de organisatie serveert de crossliefhebbers wel al een sterk deelnemersveld. Naast Van Aert tekent ook wereldkampioen Mathieu van der Poel present.

Wordt het de tweede en de laatste keer dat de twee mekaar kruisen deze winter? Dat hangt af van Van Aert. Na het Belgisch kampioenschap op zondag 12 december in Antwerpen beslist hij welke crossen hij nog rijdt.

"Afhankelijk van hoe die wedstrijden gaan, zal ik beslissen of ik het WK rijd", zei Van Aert gisteren na de Azencross. "Ik wil daar enkel naartoe om te presteren. Als ik denk dat dat mogelijk is, dan maken we een planning op dat ik daar op mijn best kan zijn."