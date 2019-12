Koeman: "Als ik een favoriet moet noemen voor het EK, dan is het België"

Voor onze noorderburen wordt Euro 2020 het eerste grote toernooi sinds het WK van 2014 in Brazilië. Ronald Koeman heeft er vertrouwen in. "We zijn voor niemand bang. We hebben bewezen dat we van iedereen kunnen winnen en moeten vooral naar onszelf kijken. Ik denk niet dat de ploegen graag tegen ons komen. Maar om het EK te winnen, moet alles kloppen", klinkt het.

Nederland mag zichzelf net als enkele andere landen bij de kanshebbers op de Europese titel rekenen. "Ik denk dat het redelijk breed is", zegt Koeman. "Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk... Portugal komt altijd ver. Kroatië is een vechtploeg, altijd goed op toernooien."

De Nederlandse bondscoach bestempelt België wel als de topfavoriet. "Als ik een favoriet moet noemen, dan is het België. Dat heeft een streepje voor, het moet voor de Belgen nu echt gebeuren met deze lichting. En ze hebben de ervaring van toernooien, wij nog niet."