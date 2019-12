Manuel Pellegrini haalt de jaarwisseling net niet bij West Ham United

Na twintig speeldagen staat West Ham United pas 17e in de Premier League. De voorsprong op de eerste degradatieplaats is amper een punt. Die tegenvallende resultaten kosten Pellegrini in zijn tweede seizoen bij de club zijn job. Vorig jaar parkeerde de Chileen West Ham nog op plaats 10.

"Het is met pijn in het hart dat we deze beslissing nemen", staat er op de clubwebsite te lezen. "We moesten iets doen om de club weer op de sporen te krijgen. We willen nu handelen om een nieuwe trainer zoveel mogelijk tijd te geven."

Wie de opvolger van Pellegrini wordt, is nog niet bekend.