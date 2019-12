Massale steun voor Belgian Cats: kwalificatietoernooi is bijna uitverkocht

De Belgian Cats openen het toernooi in Oostende op donderdag 6 februari met een wedstrijd tegen Canada, waarna zaterdag (08/02) het duel met Japan volgt en zondag (09/02) met Zweden.

Voor de twee wedstrijden van het weekend zijn alle tickets de deur uit. Alleen voor de match van donderdag tegen Canada zijn nog enkele kaartjes vrij. In totaal zullen de Cats al kunnen rekenen op de steun van meer dan 14.000 fans, gespreid over de 3 wedstrijddagen.

Van de 4 landen in de poule mogen er 3 naar de Olympische Spelen. Omdat Japan als gastland al zeker is van een olympisch ticket zijn er in Oostende nog 2 tickets te verdelen.