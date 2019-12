Schaakgrootmeester Carlsen heeft de 3 wereldtitels weer in handen

Magnus Carlsen heeft het WK snelschaak in Moskou gewonnen. De Noor verloor geen enkele partij op het wereldkampioenschap. Carlsen is ook regerend wereldkampioen in het klassieke en het blitzschaak. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis dat de drie wereldtitels in handen van één persoon zijn. In 2014 leverde Carlsen die prestatie een eerste keer.