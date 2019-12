Guardiola: "Het is onrealistisch om nog aan Liverpool te denken"

Manchester City staat voorlopig wel stevig in de top 4, maar toch is Pep Guardiola op zijn hoede. "We mogen geen prioriteit geven aan de bekercompetities, anders riskeren we om volgend seizoen geen Europees te halen", zegt hij met enige zin voor overdrijving.

"We zijn het gewoon om bovenaan te staan en daar zijn we nu ver vandaan. We moeten dus onze mentaliteit aanpassen. Het is onrealistisch om nog aan Liverpool te denken. We moeten denken aan Leicester City. Onze focus is nu om de nummer 2 bij te halen. Die kans hadden we tegen Wolverhampton, maar we hebben ze niet gegrepen."

"De Premier League is lastig en zeker Wolverhampton is een moeilijke tegenstander. We konden onze voorsprong niet verdedigen. Wolverhampton heeft tot het einde ongelooflijk gevochten. Toch waren hun doelpunten te vermijden voor ons."

"Maar mijn team heeft ook wel gestreden. Ze hebben er alles aan gedaan om een resultaat te halen, dus kan ik mijn spelers niks verwijten. Nu moeten we focussen op de volgende wedstrijd, want over 48 uur spelen we al opnieuw. We willen proberen om opnieuw te winnen."